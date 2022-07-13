Украина будет добиваться международного трибунала в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается поднять вопрос о создании для России специального международного суда. Для этого он намерен принять участие в переговорах с Еврокомиссией, офисом прокурора Международного уголовного суда (МУС) и правительством Нидерландов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Также Кулеба добавил, что намерен предложить соответствующий международный договор, а создание специального трибунала станет центральной линией его выступления на запланированных переговорах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях на территории Украины. Он также напомнил, что Россия не является участником МУС.