Украина будет добиваться международного трибунала в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается поднять вопрос о создании для России специального международного суда. Для этого он намерен принять участие в переговорах с Еврокомиссией, офисом прокурора Международного уголовного суда (МУС) и правительством Нидерландов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Также Кулеба добавил, что намерен предложить соответствующий международный договор, а создание специального трибунала станет центральной линией его выступления на запланированных переговорах.