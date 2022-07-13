В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
30 минут назад

Украина будет добиваться международного трибунала в отношении России

Елена Прошина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается поднять вопрос о создании для России специального международного суда. Для этого он намерен принять участие в переговорах с Еврокомиссией, офисом прокурора Международного уголовного суда (МУС) и правительством Нидерландов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Украина будет добиваться международного трибунала в отношении России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Кулеба добавил, что намерен предложить соответствующий международный договор, а создание специального трибунала станет центральной линией его выступления на запланированных переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях на территории Украины. Он также напомнил, что Россия не является участником МУС.

В мире,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители