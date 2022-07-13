Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым, железнодорожный транзит в Калининград разрешен при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ЕК. Транзит военных грузов, военных технологий и продукции двойного назначения ЕК считает запрещенным всеми видами транспорта.

"Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов (ЕС - прим. ТАСС) по транзиту товаров из России. Инструкция отмечает, что транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами не разрешается. Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, поимо обязательств стран - членов, проводить необходимый контроль товаров", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

"Страны - члены должны контролировать, что объемы транзита остаются в пределах средних величин за последние три года, в особенности в отношении реального спроса на данные товары в пункте назначения, а также, что в наборе перевозимых товаров нет никаких необычных отклонений, которые могли бы привести к обходу режима санкций ЕС. Транзит военной продукции и технологий, а также продукции и технологий двойного назначения запрещен, независимо от вида транспорта", - говорится в документе ЕК.

Этот документ не адресован именно Литве и в нем не идет речь конкретно о калининградском транзите, он носит характер общего документа. Однако других проблемных транзитных зон в отношениях ЕС и России в настоящее время нет.

Ранее в пресс-службе Еврокомиссии ТАСС сообщили, что ЕК не вела прямых переговоров с Россией о разблокировании транзита в Калининград.