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55 минут назад

Еврокомиссия отложила рассмотрение предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года

Илья Родин

Представитель Еврокомиссии Майкл Рупп на заседании Европарламента в среду, 13 июля, заявил, что организация приняла решение о рассмотрении достижений Грузии в области реформ в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС снова отложили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ЕК планировала провести посвященное Грузии заседание в декабре 2022 года, но решила отложить до 2023 года.

Майкл Рупп подчеркнул, что чиновников ведомства «очень интересует то, что Грузия много и тщательно работает над выполнением приоритетов». Но все же они приняли решение дать возможность грузинским властям без спешки принять необходимые меры для «достижения деполяризации», которая позволит им «сесть за один стол переговоров [с представителями оппозиции], и тщательно работать над реформами».

«Это обидно для нас и нашего народа». Тбилиси обвинил Киев в срыве вступления Грузии в ЕС

Он отметил, что ЕК подготовит и опубликует отчет о специфике и качестве проводимых в Грузии изменений в законодательной и экономической сферах в 2023 году.

Агентство напомнило, что 23 июня 2022 года главы государств ЕС предоставили Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в союз. Они признали, что у Тбилиси также есть перспективы и достижения во многих областях, но ей предстоит выполнить ряд соответствующих условий.

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