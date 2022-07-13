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25 минут назад

Латвия опубликовала список советских памятников под снос

Lenta.ru

В Латвии опубликовали перечень советских монументов, которые власти республики намереваются снести. Документ со списком из 69 памятников опубликовали на сайте законопроектов.

Латвия опубликовала список советских памятников под снос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списке фигурируют такие объекты, как обелиск советским воинам-освободителям Риги, памятник защитникам Лиепаи в 1941 году, памятник советским латышским партизанам, памятные камни командирам партизанских отрядов, памятные камни неизвестному солдату и другие.

В документе отмечают, что перечень памятников, подлежащих сносу — не исчерпывающий и может быть дополнен в дальнейшем.

Список составило министерство культуры Латвии на основании закона «О запрете демонстрации объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», который приняли в начале июня 2022 года. Перечень должны утвердить в четверг, 14 июля, на заседании кабинета министров страны.

12 мая парламент Латвии принял закон, прекращающий действие 13 статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эти действия властей Латвии «вакханалией» и отметила, что снос памятников провоцирует межэтнический конфликт в самой республике.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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