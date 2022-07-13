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11 минут назад

В Польше выставят Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительственная комиссия подготовила подсчет военных репараций от Германии и теперь занимается переводом этого отчета для передачи ФРГ, сообщает РИА «Новости».

Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну
Фото: ReutersReuters

«На протяжении четырех лет мы готовим очень комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — заявил Моравецкий.

По его словам, отчет состоит из трех томов, в нем представлены документы, фотографии и расчет ущерба, понесенного Польшей во время Второй мировой войны. Тем не менее, Моравецкий отказался называть конкретную сумму репараций.

Ранее глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский призвал добиваться репараций от Германии.

Несколько лет назад в Польше подняли вопрос репараций от Германии за ущерб, понесенный страной в ходе Второй мировой войны. Там была создана специальная парламентская комиссия, которая должна подчитать сумму репараций.

В Германии, в свою очередь, полагают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, что не дает оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

В мире,Матеуш Моравецкий,Ярослав Качиньский,
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