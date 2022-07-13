Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну

«На протяжении четырех лет мы готовим очень комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — заявил Моравецкий.