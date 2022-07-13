Пушилин заявил о признании ДНР Северной Кореей

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северная Корея 13 июля признала Донецкую Народную Республику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пушилин поблагодарил КНДР за «весомую поддержку жителей Донбасса». Он заявил, что теперь Северная Корея и ДНР смогут развивать экономические отношения.

«Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств», - подчеркнул глава ДНР.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.