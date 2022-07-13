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35 минут назад

Reuters: Германия хочет диалога с Россией на G20

Алиса Селезнёва

Германия рассчитывает на «более открытые и прямые» переговоры с Россией на предстоящей встрече министров финансов стран G20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Reuters узнал об ожиданиях Германии от России на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников агентства, многие на Западе хотят использовать иной подход, нежели на апрельской встрече министров - тогда во время выступления представителей РФ делегаты США, Канады и Британии покидали заседания в знак протеста.

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В апреле министрам G20 не удалось согласовать итоговое коммюнике, на новой встрече с этим также ожидаются проблемы, но принимающая саммит Индонезия приложит к этому усилия.

Встреча министров финансов G20 пройдет 15–16 июля.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на Бали, в администрации президента РФ заявили, что Владимир Путин уже принял приглашение посетить саммит. Если ситуация с пандемией позволит, он будет присутствовать на встречах очно.

В мире,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,
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