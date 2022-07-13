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24 минуты назад

Bloomberg: угрозой президентству Байдена станут рекордные цены на топливо

Алиса Селезнёва

Рекордные цены на топливо станут самой большой экономической угрозой президентству Джо Байдена. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Автор статьи напоминает, что еще ни один президент США не был переизбран при ценах на бензин выше $4 за галлон. Между тем, сейчас цена бензина в Америке составляет почти $4,70.

Планы Байдена заставить ОПЕК увеличить мировые поставки нефти не увенчались успехом. Кроме того, администрация президента так и не смогла сдержать цены на топливо, что привело к росту инфляции, которая стала самой высокой за последние десятилетия.

В настоящее время нефтеперерабатывающий комплекс США находится в упадке. Сказалось и то, что во время пандемии заводы по переработке нефти закрылись, а строительство новых приостановлено. Все это привело к сокращению производства бензина.

Строительство нового НПЗ обойдется в $10 млрд и на это может потребоваться не менее 10 лет. Однако эксперты уверены, что США никогда не построят новый НПЗ.

«Вы говорите о необходимости привлечения капитала на десятилетие вперед, а как мы можем гарантировать доходность для акционеров в условиях политики, когда правительства по всему миру говорят: "Нам не нужна ваша продукция"», — сказал главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт.

Дефицит нефтепереработки в США привел к глобальному кризису. Все это усугубляют санкции против России, а также усилия Китая по ограничению экспорта собственной нефти. В настоящее время запасы бензина в США находятся на самом низком сезонном уровне за последние шесть лет. Запасы дистиллятов упали до 17-летнего минимума.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Chevron Corporation,ОПЕК,
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