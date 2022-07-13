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37 минут назад

СМИ рассказали новые подробности об отставке премьера Британии Джонсона

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии.

«Источники среди лейбористов сообщили Sky News, что они считают, что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству», — указано в сообщении.

Дата обсуждения и голосования по вотуму пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании будет настаивать на проведении вотума недоверия правительству, чтобы Борис Джонсон досрочно ушел с поста премьер-министра.

На прошлой неделе лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что будет требовать проведения вотума, если Джонсон не покинет пост немедленно, не дожидаясь итогов выборов нового главы Консервативной партии.

7 июля Джонсон объявил об уходе с поста премьера. При этом он продолжит исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра.

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