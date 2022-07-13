Переговоры по организации вывоза зерна с украинской территории, в которых принимают участие делегации Турции, России, Украины и ООН, начались в Стамбуле в закрытом режиме. Власти не раскрывают место проведения встречи, пишет РИА Новости.

Источники издания в дипломатических кругах отметили, что есть надежда на достижение соглашения в ходе переговоров.

Будут учтены как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции, пояснил дипломат.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий лидер заявил о готовности действовать по плану ООН и создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна.