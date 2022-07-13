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59 минут назад

Турция засекретила место проведения «зерновых» переговоров России и Украины

Алиса Селезнёва

Переговоры по организации вывоза зерна с украинской территории, в которых принимают участие делегации Турции, России, Украины и ООН, начались в Стамбуле в закрытом режиме. Власти не раскрывают место проведения встречи, пишет РИА Новости.

Источники издания в дипломатических кругах отметили, что есть надежда на достижение соглашения в ходе переговоров.

Будут учтены как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции, пояснил дипломат.

11 июля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий лидер заявил о готовности действовать по плану ООН и создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна.

После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Страны Запада обвиняли РФ в противодействии поставкам украинского продовольствия на мировые рынки. В свою очередь российские власти категорически отвергают подобные заявления, указывая, что Украина сама заминировала акваторию Черного моря.

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