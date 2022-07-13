Украина исключила территориальные уступки России

По словам главы МИД, цель Киева — «освободить территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины». Он также указал, что между Москвой и Киевом сейчас не ведутся мирные переговоры «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии».