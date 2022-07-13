Украина исключила территориальные уступки России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил вероятность территориальных уступок России ради заключения мирного соглашения. Его слова приводит Reuters.
По словам главы МИД, цель Киева — «освободить территории, восстановить территориальную целостность и полный суверенитет на востоке и юге Украины». Он также указал, что между Москвой и Киевом сейчас не ведутся мирные переговоры «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии».
Ранее 13 июля Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.
В конце июня бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил о желании Европейского союза заставить Киев пойти на территориальные уступки.