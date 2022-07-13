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27 минут назад

Главе немецкого МИД Бербок предложили уйти с поста после слов о России

Никита Бородкин

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности переговоров с Россией. Под публикацией комментаторы отметили, что ей стоит покинуть занимаемую должность из-за профнепригодности.

Главе МИД Германии предложили уйти с поста после слов о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», — написала Claudine G.

«Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира", — обратил внимание SM.

Пользователь под ником Rheinländer и вовсе усомнился в том, что Бербок знает, что такое переговоры. Он заявил, что министру стоит уйти с должности. Еще ряд читателей после слов Анналены предложили пройти ей стажировку в дипломатическом корпусе вместо работы в правительстве.

Напомним, что ранее Бербок отвергла призывы к прекращению огня после того, как этого в открытом письме потребовали ряд немецких знаменитостей. В интервью немецкому журналу Stern Бербок она заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией.

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