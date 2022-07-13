Морская свинка по кличке Коко побила рекорд, выполнив 18 трюков за одну минуту. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.
Животное оказалось в приюте, куда его отдали предыдущие хозяева, но впоследствии оно обрело новый дом. Владелица Коко обратила внимание на энергичность и подвижность питомца и решила обучить морскую свинку некоторым приемам.
Грызун выучил 70 трюков, из которых за 60 секунд он выполнил 18. При этом комиссия засчитала 16 трюков. Однако это не помешало морской свинке попасть в Книгу рекордов Гиннесса, уточняет канал.