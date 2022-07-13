Морская свинка по кличке Коко побила рекорд, выполнив 18 трюков за одну минуту. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.

Животное оказалось в приюте, куда его отдали предыдущие хозяева, но впоследствии оно обрело новый дом. Владелица Коко обратила внимание на энергичность и подвижность питомца и решила обучить морскую свинку некоторым приемам.