В Румынии предрекли Европе «самую тяжелую зиму за 60 лет»

ЕС придется заплатить за антироссийские санкции, и предстоящая зима может стать самой тяжелой за последние 60 лет. Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, пишет РИА Новости.

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По мнению Хунора, санкции против России, введенные из-за начала спецоперации на Украине, были необходимы, так как «других рычагов влияния не было». Однако они станут тяжелым испытанием и для Европы.

«Цену этой зимой мы все за это заплатим, к сожалению, и не предвидится в настоящее время никаких признаков приближения конца войны (…) Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет для всей Европы», - заявил он в эфире B1 TV.

При этом вице-премьер пообещал, что Румыния переживет эту зиму без значительных потерь, так как власти могут обеспечить около 80% потребности страны на рынке газа.

«Около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке (…) Я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество и за счет компенсации нам удалось бы пережить зиму», - заверил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».