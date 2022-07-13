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21 минуту назад

Стали известны сроки вывода судов с зерном в Черном море

Деловая газета "Взгляд"

Вывод судов с зерном в Черном море может растянуться на месяц, в случае согласования сторон за выполнением механизма могут следить Турция и ООН, сообщил дипломатический источник, участвующий в переговорах.

Названы сроки вывода судов с зерном в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть понимание того, что этот процесс (вывода судов с зерном) будет не быстрым, но есть общее желание, чтобы процесс не затянулся больше месяца, был в этих временных рамках», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По его словам, Турция и ООН взяли на себя обязательства следить за выполнением механизма. Сейчас главной задачей переговорщиков является достижение консенсуса и формирование оперативного центра контроля в Стамбуле.

Ранее источник сообщал, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу» с военными делегациями Турции, Украины и ООН в Стамбуле.

В Херсоне заявили о поджоге полей с пшеницей Украиной

До этого в Киеве заявляли, что находятся в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, при этом сразу же стало известно, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказывал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».

В мире,Ибрагим Калын,ООН,
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