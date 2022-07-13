В Берлине могут отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии

Власти Берлина в рамках экономии электроэнергии могут отключить ночную подсветку у ряда таких исторических зданий, как Бранденбургские ворота и Красная ратуша, сообщила бургомистр германской столицы Франциска Гиффей.

Фото: Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

«В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии», – передает РИА «Новости» слова Гиффей агентству DPA.

К таковым она относит экономию на подсветке таких исторических зданий, как Бранденбургские ворота и Красная ратуша.

По словам градоначальницы, необходимо экономить там, где это менее всего «болезненно» отзовется, в том числе и на освещении в общественных местах.

«Я так росла будучи ребенком: если в комнате никого нет, свет выключается. Очень просто и ничего нового», – подчеркнула она.

Что же касается упомянутых зданий, то освещение необходимо выключать после полуночи.

«Что не значит, что в Берлине тогда станет темно. Речь идет об умеренных ограничениях, которые легко реализовать и которые могут быстро внести вклад в экономию», – добавила она.