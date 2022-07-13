Пес прогнал медведя от дома хозяина и попал на видео

В США домашний пес прогнал медведя, который пришел к дому его хозяина. На произошедший в Норт-Хаверхилле случай, попавший в объектив камеры видеонаблюдения, обращает внимание информационное агентство UPI.

13-летняя собака по кличке Тор заметила медведя барибала на крыльце частного дома и стала лаем прогонять со своей территории незваного гостя.

На опубликованных кадрах видно, как домашний питомец приближается к медведю и с громким лаем демонстрирует противнику серьезность своих намерений защитить жилище владельца. Затем Тор спускается с крыльца и дает возможность дикому зверю ретироваться.

После случившегося хозяин пса открыл дверь и похвалил его за отвагу.