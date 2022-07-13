Обзор иноСМИ: новое пророчество Гейтса и Италия без российского газа

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La Repubblica: план жизни Италии без российского газа

Итальянская газета La Repubblica рассказала о плане Рима на случай прекращения поставок российского газа. Он предполагает три «тревожных уровня», сейчас Италия находится на первом, но если Россия полностью прекратит поставки природного газа в ЕС, правительству придется инициировать фазу чрезвычайной ситуации.

В случае ЧС Италия начнет нормировать газ и перейдет к широкому использованию угольных электростанций для производства электроэнергии. Некоторые меры уже действуют: с первого мая этого года и до 30 апреля 2023-го температура в госучреждениях Италии не может превышать 19 градусов зимой и быть ниже 27 градусов летом. В случае фазы ЧС такие же ограничения распространят на частное жилье и офисы, а время освещения улиц сократится.

Билл Гейтс предупреждает о новом кризисе

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что из-за пандемии и последовавшего за ней украинского кризиса начнется новый глобальный экономический кризис, пишет Marca. Он отметил, что «уровень долга правительств уже очень высок» и мир сталкивается с проблемами в цепочках поставок.

По его мнению, это «усугубит инфляционные проблемы, с которыми сталкивается экономика богатого мира, и, вероятно, вызовет повышение процентных ставок, что в конечном итоге приведет к экономическому спаду». Он отметил, что оптимистами в долгосрочной перспективе могу быть только люди, «достаточно пессимистичные, чтобы выжить в краткосрочной».

НАТО придется «разорваться» между Россией и Китаем

Официальное решение НАТО признать Пекин угрозой - только первый шаг, за которым последует самое сложное, пишет Foreign Policy. Впервые после монгольского вторжения в Европу в 13 веке Европа рассматривает азиатскую державу как прямую угрозу безопасности, отмечает издание.

При этом соперничество США и Китая ставит перед НАТО иную задачу, чем во время американо-советского противостояния. Из-за своего географического положения на азиатском крае, обращенном к Тихому океану, Китай представляет собой однофланговый вызов Штатам. Приоритет будет отдан сдерживанию угрозы Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает FP. По версии издания, из-за своего ограниченного географического охвата в Евразии Китай останется меньшей угрозой для европейской безопасности, чем Россия. Из-за РФ европейские ресурсы будут привязаны к дому, что помешает реализации совместного трансатлантического подхода на Дальнем Востоке.

«Украина расколола США»

Число американцев, которые категорически против дальнейшей помощи Украине, хотя и относительно невелико, в последние месяцы неуклонно растет, рассказало The National Interest. Спад поддержки оказался особенно резким среди республиканцев. Согласно опросу Morning Consult, проведенному в мае, доля избирателей Республиканской партии, считающих, что Вашингтон «слишком много делает» для Украины, увеличилась более чем вдвое - с 13 до 27 процентов с начала марта по середину мая.

С каждым последующим законопроектом в поддержку Украины на сторону скептиков переходило все больше республиканцев, отмечает NI. Это «вкрадчивое инакомыслие» достигло апогея, когда Джо Байден одобрил предоставление Украине оружия и экономической помощи на сумму 40 миллиардов долларов, что вызвало сопротивление со стороны 57 республиканцев в Палате представителей.

Конец эпохи «дешевой еды»

Из-за украинского кризиса мир может остаться без пятого по величине экспортера пшеницы, пишет CNN. Конфликт одновременно высветил зависимость развивающихся стран от импорта продовольствия и спровоцировал глобальный рост цен, затронув как богатые, так и бедные государства.