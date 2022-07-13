Протестующие прорвались в офис временного президента Шри-Ланки

Протестующие в Коломбо, собравшиеся у офиса премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, ранее назначенного и.о. президента страны, прорвались в здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Фото: Reuters Reuters

Около 14:00 (примерно в 11:30 по Москве) на башнях здания вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в сам офис премьера.

Назначение премьера временным президентом произошло после того, как глава государства Готабая Раджапакса покинул страну. Он обещал подать в отставку 13 июля, однако пока этого не произошло.

Протесты в стране начались еще в апреле, после начала финансово-экономического кризиса, фактически парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов.