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23 минуты назад

Die Welt: Путин лишил Запад Ближнего Востока

News.ru

США и Европа лишились союзников на Ближнем Востоке из-за укрепления влияния России в регионе, пишет газета Die Welt. По словам колумниста Дэниела Дилана Бемера, Вашингтон потерпел крупную неудачу, когда пытался организовать глобальный фронт для противостояния российской спецоперации на Украине.

Die Welt: Путин лишил Запад Ближнего Востока
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

[Президенту России Владимиру] Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов, — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон удивило желание важнейшего союзника — Объединенных Арабских Эмиратов — воздержаться от осуждения российской спецоперации. По мнению Бемера, причина кроется в неприятии арабским миром либерального характера западных государств.

В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада

Ранее стало известно, что Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава государства посетит столицу Ирана 19 июля, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом республики Ибрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенту США Джо Байдену же предрекли «большой конфуз» во время визита в Саудовскую Аравию. По словам телеведущего Fox News Стюарта Варни, американский лидер намерен «выпросить» у Эр-Рияда больше нефти, однако, по мнению журналиста, Ближний Восток не поможет Белому дому добиться снижения цен на топливо.

В мире,Али Хаменеи,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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