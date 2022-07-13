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52 минуты назад

Хантера Байдена обвиняют в перевозке украинских проституток

Ura.Ru

Сыну американского президента Джо Байдена Хантеру может быть предъявлено федеральное обвинение, связанное с перевозкой украинских проституток через границы штатов и маскировку чеков для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает НТВ.

«Из появившихся в интернете материалов следует, что проститутки из Бостона ехали на поезде в Нью-Йорк к Хантеру и снимали себя. Оргию с ними Хантер тоже снял», — пишет НТВ.

Спустя 8 часов времяпрепровождения с девушками он написал их хозяйке, украинке Екатерине Моревой и попросил продлить их пребывание. Морева владеет сайтом, предлагающим эскорт-услуги.

Чтобы денежные траты на развлечения Хантера невозможно было отследить, чеки он выписывал на имя реабилитационной клиники, где лечился от наркозависимости. Подозрительными транзакциями заинтересовался банк, который начал свое расследование, а Байден-младший стал платить девушкам напрямую.

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Ранее пользователям сообщества the4chan удалось взломать учетную запись Хантера в iCloud. Скриншоты с его телефона и компьютера опубликовали на главном политическом форуме веб-сайта, пишет «Ридус». Сын президента США хранил в «облаке» фото- и видеосвидетельства употребления и фасовки наркотиков, а также беседы с проститутками.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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