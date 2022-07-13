Сыну американского президента Джо Байдена Хантеру может быть предъявлено федеральное обвинение, связанное с перевозкой украинских проституток через границы штатов и маскировку чеков для оплаты медицинских услуг. Об этом сообщает НТВ.

«Из появившихся в интернете материалов следует, что проститутки из Бостона ехали на поезде в Нью-Йорк к Хантеру и снимали себя. Оргию с ними Хантер тоже снял», — пишет НТВ.

Спустя 8 часов времяпрепровождения с девушками он написал их хозяйке, украинке Екатерине Моревой и попросил продлить их пребывание. Морева владеет сайтом, предлагающим эскорт-услуги.

Чтобы денежные траты на развлечения Хантера невозможно было отследить, чеки он выписывал на имя реабилитационной клиники, где лечился от наркозависимости. Подозрительными транзакциями заинтересовался банк, который начал свое расследование, а Байден-младший стал платить девушкам напрямую.