Колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар провел параллели между уходом Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и уходом из жизни экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Тутар заявил, что речь идет о «ликвидации» политических лидеров в меняющемся мире.

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7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

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Покушение на 67-летнего Абэ было совершено 8 июля. В него стреляли во время выступления на митинге в городе Нара. Убийца Абэ позже заявил, что его целью была некая организация, от которой пострадала его мать. Он считал Абэ связанным с этой организацией.

Автор Sabah отметил, что политиков «ликвидировали» на фоне глобального хаоса управления и гибридных конфликтов.

«Сейчас все средства хороши. Святое легко попирается, красные линии нарушаются. Никто не может мириться с серыми областями - только черное и белое. К нейтралитету и неудачам демонстрируется нулевая терпимость», - подчеркнул он.

Тутар отметил, что решающий удар по Джонсону нанесли министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид - британцы индийского и пакистанского происхождения. Считается, что Сунак имеет большие шансы стать новым премьером.

Япония, премьер-министром которой был Абэ, отказывалась становиться фронтом в конфликте, развязанном США против России и Китая. Целью Абэ была новая Япония, которая планировала усилить стратегическое сближение с Россией, продвинуть экономические отношения с Китаем, подписать пакт о безопасности с Индией и углубить отношения с Ираном в сфере энергетики.

«Хотя Абэ не был у власти, его мысли продолжали жить. Однако нельзя было допустить таких действий со стороны Японии, полусуверенного государства, Конституция которого была написана США в 1948 году, находящегося под контролем США в военном и политическом плане. Даже мысль об этом была непростительна», - написал Тутар.

По его словам, с убийством Абэ идея «независимой, новой и великой Японии была подорвана».