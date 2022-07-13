Пушилин назвал направления наступления союзных войск

«Сейчас союзные силы действуют по четырем направлениям, то есть сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР – это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», – приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».