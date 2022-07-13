Пушилин назвал направления наступления союзных войск

Союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас союзные силы действуют по четырем направлениям, то есть сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР – это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», – приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска ракетами с воздуха уничтожили более 350 бойцов ВСУ и 20 единиц военной техники на территории судостроительного завода в городе Николаеве.