Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минфина США опубликовали список стран, которые помогают России и Белоруссии обходить санкции. Об этом сообщает ИА «Реалист».

США удалось выявить ряд транзитных путей на территории различных государств, по которым проходят товары, предназначенные для России и Белоруссии. В списке стран оказались Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, ЮАР, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.

Ведомства выпустили совместный документ, который призвал финансовые учреждения бдительнее следить за попытками физических и юридических лиц обойти экспортный контроль, который осуществляется в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.