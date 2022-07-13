Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности Минфина США опубликовали список стран, которые помогают России и Белоруссии обходить санкции. Об этом сообщает ИА «Реалист».
США удалось выявить ряд транзитных путей на территории различных государств, по которым проходят товары, предназначенные для России и Белоруссии. В списке стран оказались Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, ЮАР, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.
Ведомства выпустили совместный документ, который призвал финансовые учреждения бдительнее следить за попытками физических и юридических лиц обойти экспортный контроль, который осуществляется в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После этого страны Запада начали вводить антироссийские санкции, часть из которых были направлены на ограничение экспорта товаров в РФ.