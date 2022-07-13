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48 минут назад

В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада

Lenta.ru

Моральное и политическое замешательство стран Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, благодаря которому он сможет одержать верх над странами Европы и США. С таким мнением выступил колумнист газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Спустя пять месяцев после начала боевых действий на Украине очевидно, что российские власти добились наибольшего успеха в сферах экономики и политики, хотя Запад считал эти сферы своими сильными сторонами. Мид отмечает: вместо того, чтобы «поставить Москву на колени», введение эмбарго на поставки российских энергоносителей может нанести ущерб европейской экономике и «оставить благополучных немецких бюргеров в темноте следующей зимой».

Spiegel: Путин смог обвалить евро

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — полагает Мид.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран, поскольку приведенные Россией факты «были очень убедительны, и сложно было как-то оппонировать нам».

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