В США рассказали о секретном оружии Путина против Запада

Моральное и политическое замешательство стран Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина, благодаря которому он сможет одержать верх над странами Европы и США. С таким мнением выступил колумнист газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Спустя пять месяцев после начала боевых действий на Украине очевидно, что российские власти добились наибольшего успеха в сферах экономики и политики, хотя Запад считал эти сферы своими сильными сторонами. Мид отмечает: вместо того, чтобы «поставить Москву на колени», введение эмбарго на поставки российских энергоносителей может нанести ущерб европейской экономике и «оставить благополучных немецких бюргеров в темноте следующей зимой».

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — полагает Мид.