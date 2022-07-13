Опубликовано видео штурма здания правительства Шри-Ланки

В городе Коломбо протестующие штурмуют здание правительства Шри-Ланки. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.Власти страны объявили чрезвычайное положение.

Сегодня стало известно, что президент островного государства Готабая Раджапакса заявил о своем намерении уйти в отставку и покинул Шри-Ланку. Накануне ночью он прибыл на Мальдивы.