Опубликовано видео штурма здания правительства Шри-Ланки

В городе Коломбо протестующие штурмуют здание правительства Шри-Ланки. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, публикующие видео с места событий.Власти страны объявили чрезвычайное положение.
Сегодня стало известно, что президент островного государства Готабая Раджапакса заявил о своем намерении уйти в отставку и покинул Шри-Ланку. Накануне ночью он прибыл на Мальдивы.
Ранее в столице Шри-Ланки прошли массовые протесты, в ходе которых толпы людей проникли во дворец президента. Сам он был экстренно эвакуирован.