В Херсоне заявили о поджоге полей Украиной

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные поджигают в регионе поля с пшеницей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Стремоусов утверждает, что поля поджигают с вертолетов на линии разграничения.

«Это нациствующий режим, и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины - этот вопрос остается открытым», - заявил он.

В конце мая Стремоусов заявил, что Херсонская область планирует провести референдум и войти в состав России.

По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допускал, что ДНР, ЛНР и Херсонская область могут войти в состав РФ одновременно - уже в июле.