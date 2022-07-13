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10 минут назад

В Херсоне заявили о поджоге полей Украиной

Мария Иванова

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные поджигают в регионе поля с пшеницей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Херсоне заявили о поджоге полей Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стремоусов утверждает, что поля поджигают с вертолетов на линии разграничения.

«Это нациствующий режим, и им все равно. Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины - этот вопрос остается открытым», - заявил он.

В конце мая Стремоусов заявил, что Херсонская область планирует провести референдум и войти в состав России.

По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допускал, что ДНР, ЛНР и Херсонская область могут войти в состав РФ одновременно - уже в июле.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявляли, что в регионах планируется провести референдумы о присоединении к РФ, но после завершения боевых действий.

В мире,Кирилл Стремоусов,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Комитет госдумы по международным делам,
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