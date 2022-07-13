Власти Шри-Ланки объявили режим ЧП в стране

Премьер-министр Шри Ланки Ранил Викремесингхе, исполняющий обязанности президента, ввел в стране комендантский час до 5.00 четверга, следует из указа правительства.
Согласно указу, комендантский час будет действовать на острове в течение пяти часов, начиная с полуночи, передает РИА «Новости».
Ранее власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну.
Напомним, на улицах столичного города Коломбо бушуют многотысячные протесты. СМИ сообщали, что Раджапакса передал заявление об отставке одному из высокопоставленных правительственных чиновников на фоне массовых протестов. В субботу спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена был временно назначен новым президентом страны.