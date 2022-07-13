Власти Шри-Ланки объявили режим ЧП в стране

Премьер-министр Шри Ланки Ранил Викремесингхе, исполняющий обязанности президента, ввел в стране комендантский час до 5.00 четверга, следует из указа правительства.

Согласно указу, комендантский час будет действовать на острове в течение пяти часов, начиная с полуночи, передает РИА «Новости».

Ранее власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как уходящий в отставку на фоне протестов президент Готабая Раджапакса покинул страну.