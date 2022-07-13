В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
46 минут назад

Байдену предсказали «большой позор» в Саудовской Аравии

Мария Иванова

Телеведущий Fox News Стюарт Варни считает, что во время визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден столкнется с «большим позором». Выпуск программы Варни опубликован на YouTube.

Байдену предсказали «большой позор» в Саудовской Аравии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден попытается убедить Эр-Рияд увеличить нефтедобычу, чтобы цены на нефть упали, но это вряд ли возможно, заявил Варни. По его мнению, даже если Саудовская Аравия согласится, потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

«Не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, и она обернется для него большим позором, так как он будет умолять саудитов», - заявил ведущий.

Во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон «попытался мягко вразумить» президента США Джо Байдена, писала ранее New York Post.

Перед поездкой Байдена в Саудовскую Аравию Макрон сообщил ему, что саудовцы и другие ведущие производители нефти Персидского залива близки к своим производственным максимумам и поэтому не смогут помочь, даже если захотят.

В последние годы отношения Саудовской Аравии с США ухудшились. Байден обвинил наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогги и заявил, что королевство стало страной-изгоем. Саудовцев также беспокоит, что Байден пытается возродить ядерную сделку с Ираном.

В мире,Стюарт Варни,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители