Байдену предсказали «большой позор» в Саудовской Аравии

Телеведущий Fox News Стюарт Варни считает, что во время визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден столкнется с «большим позором». Выпуск программы Варни опубликован на YouTube.

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Байден попытается убедить Эр-Рияд увеличить нефтедобычу, чтобы цены на нефть упали, но это вряд ли возможно, заявил Варни. По его мнению, даже если Саудовская Аравия согласится, потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит Россия.

«Не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, и она обернется для него большим позором, так как он будет умолять саудитов», - заявил ведущий.

Во время саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон «попытался мягко вразумить» президента США Джо Байдена, писала ранее New York Post.

Перед поездкой Байдена в Саудовскую Аравию Макрон сообщил ему, что саудовцы и другие ведущие производители нефти Персидского залива близки к своим производственным максимумам и поэтому не смогут помочь, даже если захотят.