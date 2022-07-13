Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по вопросу экспорта зерна из черноморских портов на международный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете «Паис».

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок, — передает слова Кулебы агентство ТАСС.

«Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией», — добавил он.

«Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — уточнил глава МИД.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос создания зернового коридора на Украине. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самый простой способ разблокировки экспорта украинского зерна — вывезти его через Белоруссию.