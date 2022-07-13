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1 час назад

Глава МИД Украины заявил о финальных шагах к сотрудничеству с РФ

Ura.Ru

Украина находится в двух шагах от соглашения с Россией по вопросу экспорта зерна из черноморских портов на международный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете «Паис».

«Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок, — передает слова Кулебы агентство ТАСС.

«Мы находимся в двух шагах от достижения соглашения с Россией», — добавил он.

«Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — уточнил глава МИД.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос создания зернового коридора на Украине. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что самый простой способ разблокировки экспорта украинского зерна — вывезти его через Белоруссию.

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Президент РФ Владимир Путин объяснял, что проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с тем, что Киев заминировал порты Черного моря на фоне специальной операции. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса. В Минобороны России сообщали, что российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода иностранных судов из заблокированных портов.

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