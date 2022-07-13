В Германии определились со сроками отказа от российских нефти и угля

Министерство финансов Германии назвало сроки отказа от российских энергоносителей, сообщает РБК.

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Как заявил заместитель главы ведомства Йорг Кукис, Берлин с 1 августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря этого года откажется от российской нефти.

«Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заверил министр.

Сегодня на Россию приходится 40 процентов германского импорта угля и 40 процентов импорта нефти — это 158 миллиардов кубометров топлива в год. Как отметил глава Минфина, ФРГ активно займется поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов, чтобы заполнить дефицит, который возникнет после отказа от российских энергоносителей.