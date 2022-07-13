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17 минут назад

Один из главных врагов Эрдогана госпитализирован

Деловая газета "Взгляд"

Исламский проповедник Фехтуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, госпитализирован, сообщают СМИ.

Один из главных врагов Эрдогана госпитализирован
Фото: ReutersReuters

Соратники Гюлена сообщили в соцсетях, что после соответствующих рекомендаций медиков для него «было признано целесообразным некоторое время находиться в больнице для профилактических осмотров и наблюдения за его показателями здоровья», пишет Cumhuriyet.

Напомним, организация Гюлена запрещена в Турции. Сам он находится в США. Гюлена и «гюленистов», которых Эрдоган считает ответственными за организацию путча 2016 года, турецкий президент требует экстрадировать из США. Как сообщала Анкара, в связи с решением вступить в НАТО Швеция и Финляндия обязались не поддерживать организацию Гюлена FETO.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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