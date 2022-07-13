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35 минут назад

Госдеп считает, что возвращение к ядерной сделке отвечает интересам Тегерана

Елена Прошина

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана отвечает интересам Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана.

В США сделали заявление о ядерной сделке с Тегераном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не думаю, что она [ядерная сделка] мертва. Мне кажется, есть очень жизнеспособное соглашение. И иранцы должны сказать [ему] "да"», — заявила она.

«Они не должны делать это для нас. <...> В интересах Ирана сказать "да", и, я надеюсь, они сделают это», — считает политик. В частности, подчеркнула она, такой шаг будет отвечать экономическим интересам Ирана, поскольку восстановление СВПД приведет к смягчению санкций.

«Они улучшат свое экономическое положение, смогут снова продавать нефть, миру нужна нефть, так что они смогут продавать ее по хорошей цене», — подчеркнула дипломат.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году заключили с Тегераном ядерную сделку в целях преодоления кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Экс-президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности, после чего Вашингтон ввел против Тегерана обширные санкции. Действующий президент США Джо Байден неоднократно говорил о готовности вернуть США в ядерную сделку.

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