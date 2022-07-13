В США сделали заявление о ядерной сделке с Тегераном

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана отвечает интересам Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана.
«Не думаю, что она [ядерная сделка] мертва. Мне кажется, есть очень жизнеспособное соглашение. И иранцы должны сказать [ему] "да"», — заявила она.
«Они не должны делать это для нас. <...> В интересах Ирана сказать "да", и, я надеюсь, они сделают это», — считает политик. В частности, подчеркнула она, такой шаг будет отвечать экономическим интересам Ирана, поскольку восстановление СВПД приведет к смягчению санкций.
«Они улучшат свое экономическое положение, смогут снова продавать нефть, миру нужна нефть, так что они смогут продавать ее по хорошей цене», — подчеркнула дипломат.
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия в 2015 году заключили с Тегераном ядерную сделку в целях преодоления кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Экс-президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности, после чего Вашингтон ввел против Тегерана обширные санкции. Действующий президент США Джо Байден неоднократно говорил о готовности вернуть США в ядерную сделку.