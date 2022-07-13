В США сделали заявление о ядерной сделке с Тегераном

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана отвечает интересам Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана.

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«Не думаю, что она [ядерная сделка] мертва. Мне кажется, есть очень жизнеспособное соглашение. И иранцы должны сказать [ему] "да"», — заявила она.

«Они не должны делать это для нас. <...> В интересах Ирана сказать "да", и, я надеюсь, они сделают это», — считает политик. В частности, подчеркнула она, такой шаг будет отвечать экономическим интересам Ирана, поскольку восстановление СВПД приведет к смягчению санкций.

«Они улучшат свое экономическое положение, смогут снова продавать нефть, миру нужна нефть, так что они смогут продавать ее по хорошей цене», — подчеркнула дипломат.