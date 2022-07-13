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59 минут назад

В Канаде зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

Газета.Ruиещё 6

В Канаде зарегистрировали пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

В Канаде зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом «омикрона»
Фото: ReutersReuters

Пять пациентов были выявлены еще по состоянию на 6 июля. Собеседник телеканала подчеркнул, что информация о точном количестве заболевших уточняется, исследования еще ведутся.

Штамм BA.2.75 характерен высокой заразностью и способен обходить иммунную защиту после перенесенного ковида и вакцинации. Однако специалисты пока не знают, может ли он вызывать более тяжелое течение болезни, чем существующие варианты коронавируса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, увеличение количества новых случаев коронавируса возможно в середине августа и осенью.

Специалист пояснил: с момента последней масштабной волны коронавирусной инфекции прошло полгода, и у переболевших начал снижаться иммунитет.

В мире,Евгений Тимаков,
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