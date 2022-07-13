В Канаде зафиксированы первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

В Канаде зарегистрировали пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения страны.

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Пять пациентов были выявлены еще по состоянию на 6 июля. Собеседник телеканала подчеркнул, что информация о точном количестве заболевших уточняется, исследования еще ведутся.

Штамм BA.2.75 характерен высокой заразностью и способен обходить иммунную защиту после перенесенного ковида и вакцинации. Однако специалисты пока не знают, может ли он вызывать более тяжелое течение болезни, чем существующие варианты коронавируса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, увеличение количества новых случаев коронавируса возможно в середине августа и осенью.