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14 минут назад

Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов

Елена Прошина

Экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, сообщает РИА Новости.

Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Фото: ReutersReuters

Он указал на кропотливый характер такой работы. Во время интервью CNN журналист Джейк Таппер, комментируя январский штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа выразил мнение, что для подготовки госпереворота «не нужно обладать блестящим умом».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов – не здесь, но в других частях света – я не согласен. Это требует большого количества работы», — сказал Болтон.

При этом он отметил, что события в районе Капитолия полуторагодовой давности не являются образцом такой подготовки.

«Он [Трамп] прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий. Попросил об этом, это несомненно», — отметил экс-советник.

Незадолго до окончания срока своих полномочий Дональд Трамп уволил Болтона с его поста из-за разногласий. В прошлом его называли одним из самых непримиримых внешнеполитических «ястребов» в США.

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,
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