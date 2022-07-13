Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов

Экс-советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, сообщает РИА Новости.

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Он указал на кропотливый характер такой работы. Во время интервью CNN журналист Джейк Таппер, комментируя январский штурм Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа выразил мнение, что для подготовки госпереворота «не нужно обладать блестящим умом».

«Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов – не здесь, но в других частях света – я не согласен. Это требует большого количества работы», — сказал Болтон.

При этом он отметил, что события в районе Капитолия полуторагодовой давности не являются образцом такой подготовки.

«Он [Трамп] прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий. Попросил об этом, это несомненно», — отметил экс-советник.