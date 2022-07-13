Евросоюз решил с РФ вопрос о транзите грузов в Калининград

Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. Об этом «Известия» узнали от высокопоставленных источников с российской стороны.

По их данным, в начале июля Брюссель представил Москве черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область. В нем говорится, о том, что «нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Поясняется, что речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите. Собеседник газеты подчеркнул, что уже « несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом» , сейчас вопрос на рассмотрении у литовской стороны.

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Другой высокопоставленный источник газеты сообщил, что прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который Евросоюз собирается принять в июле. «То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», — пояснил он.

Издание отмечает, что пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было. Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дан Ферри заявил, что ЕК не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита товаров в Калининградскую область перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС. Ферри добавил, что вся актуальная информация представлена в публичном доступе в регламентах ЕС, в которых описаны отдельные категории товаров, попадающие под запрет импорта, экспорта и транзита.

Временный поверенный в посольстве России в Литве Сергей Рябоконь заявлял, что ЕС не хочет решать проблему транзита товаров в Россию с Литвой, в противном случае проблема уже была бы решена. Он предупредил, что в случае отказа Еврокомиссии решить вопрос транзита грузов в Калининград через территорию Литвы, Россия может предпринять ответные схожие меры против Евросоюза.