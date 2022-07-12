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5 минут назад

Украина получила новую партию польских гаубиц AHS Krab

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша передала украинским военным партию самоходных гаубиц AHS Krab. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украина получила новую партию польских гаубиц AHS Krab
Фото: Public DomainPublic Domain

Зеленский уточнил, что в Киеве прошли переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. «Он привёз нам Krab», – добавил президент Украины. Центральной темой переговоров, по словам Зеленского, стало военное сотрудничество двух стран.

Напомним, что в прошлом месяце Украина договорилась о поставках трёх эскадронов AHS Krab общим числом в 60 единиц. Самоходные гаубицы должны поступить на вооружение в ближайшие месяцы.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,
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