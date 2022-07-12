Украина получила новую партию польских гаубиц AHS Krab

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша передала украинским военным партию самоходных гаубиц AHS Krab. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Зеленский уточнил, что в Киеве прошли переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. «Он привёз нам Krab», – добавил президент Украины. Центральной темой переговоров, по словам Зеленского, стало военное сотрудничество двух стран.