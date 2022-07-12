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53 минуты назад

Власти США захотели обменять взятых в плен под Харьковом американцев

Lenta.ruиещё 1

Власти США работают над включением взятых в плен под Харьковом американских наемников Александера Дрюке и Энди Хьюина в список лиц, о потенциальном освобождении которых с российской стороной могли бы вестись переговоры. Об этом пишет Washington Post о ссылкой на родственников одного из наемников.

Власти США захотели обменять взятых в плен под Харьковом американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, бывший американский военнослужащий Александер Дрюке находится на связи со своей семьей и с представителями Госдепартамента США. В ходе очередного телефонного разговора с родственниками он выразил надежду, что власти США занимаются его освобождением.

По словам тети Дрюке Дайэны Шоу, американские власти работают над этим, однако, по ее словам, любые потенциальное переговоры осложняются тем, что американцы находятся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которую Вашингтон не признает и где в связи с этим нет американского дипломатического присутствия.

В Госдепе заявили, что находятся в контакте с «украинскими и российскими властями» относительно задержанных американцев. «Мы стремимся узнать как можно больше и находимся в контакте с семьями», — рассказали в дипведомстве газете.

Ранее Дрюке, воевавший на стороне украинской армии, рассказал, что содержится в одиночной камере в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал своей матери по телефону, что содержится в одиночной камере. По его словам, размеры комнаты не позволяют вести нормальную повседневную жизнь, кроме того, Дрюке пожаловался на невозможность «заполнить скуку».

В мире,Госдеп США,
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