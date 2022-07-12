Маск предложил Трампу «уплыть в закат»

Предприниматель Илон Маск призвал американского политика Дональда Трампа отказаться от участия в выборах президента США и предложил экс-президенту «уплыть в закат». Соответствующий комментарий Маск разместил в Twitter в ответ на твит с видео, в котором экс-президент США критикует главу Tesla.

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«Я не испытываю ненависти к этому человеку, но Трампу пора повесить шляпу и уплыть в закат», — написал Маск.

Кроме того, миллиардер выразил уверенность в том, что экс-президент, которому сейчас 76 лет, слишком стар, чтобы быть главой исполнительной власти.

Также Маск призвал Демократическую партию «прекратить атаку» на бывшего президента и не способствовать тому, чтобы единственным способом выжить для Трампа стало возвращение себе полномочий главы государства.