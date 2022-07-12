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43 минуты назад

Стали известны детали экзамена на получение гражданства Украины

Елена Прошина

Желающим получить гражданство Украины необходимо будет пройти комплексный экзамен на знания государственного языка, истории и основ Конституции страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стали известны детали экзамена на получение гражданства Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что правительство по поручению президента страны Владимира Зеленского уже приступило к подготовке законопроекта о введении комплексного экзамена на получение украинского гражданства. Он будет включать в себя проверку претендентов на знания госязыка, истории и основ Конституции государства.

Разработкой программ по этим направлениям займутся Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам госязыка, добавил Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что гражданство Украины «сегодня является привилегией и каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы страны».

Напомним, что 11 июля Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения украинского гражданства.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,
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