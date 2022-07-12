Пока вы не уснули: совет Медведева россиянам и новая фаза конфликта на Украине

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В США сообщили о переходе конфликта на Украине в новую фазу

Из-за антироссийских санкций, которые влияют на украинских союзников — Евросоюз и США — конфликт на Украине может войти в другую фазу. А именно — президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить договор с Россией, так как на него надавят европейские лидеры. Статья об этом вышла в издании The New York Times.

«Велика вероятность того, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией», — отмечается в статье.

Медведев дал россиянам совет по хранению денег

На фоне ситуации с курсом евро и доллара зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет, как сохранить сбережения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года. Дмитрий Медведев связал такое падение евро с антироссийскими санкциями.

США ликвидировали лидера ИГИЛ* в Сирии

В результате удара американского беспилотника уничтожен лидер ИГИЛ* в Сирии Махер аль-Агал. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на сообщение NBC.

Отмечается, что Махер аль-Агал являлся одним из четырех главных лидеров организации в Сирии. Удар был нанесен по нему и его заместителю, но о судьбе последнего точных данных нет.

Lego полностью уйдет из России

Производитель конструкторов LEGO полностью прекращает работу в России. Как сообщает Inc., датская компания разрывает отношения с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.

По словам гендиректора российского подразделения LEGO Евгения Чихачева, из-за «продолжающихся существенных нарушений операционной среды» в компании приняли решение прекратить коммерческую деятельность на неопределенный срок.

«Самая мощная в мире»: Россия проведет новые испытания «Сарматов»

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» готовится к новым испытанием и серийному производству, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Он отметил, что данные ракеты являются самыми мощными в мире.

Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству, — написал Рогозин.

Российские пивовары обратились к Путину

Союз российских пивоваров призвал президента РФ Владимира Путина не вводить маркировку продукции из-за того, что это парализует работу отрасли. Соответствующая просьба содержится в опубликованном на сайте объединения письме.

"Данное решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%", — отметили в письме.

Первый случай оспы обезьян подтвержден в России

Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в России. Об этом «Ленте.ру» заявили в Роспотребнадзоре. По сообщению ведомства, заражение было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну после поездки в Европу — по возвращении он пожаловался врачам на характерную для заболевания сыпь.

В Роспотребнадзоре отметили, что круг контактов заболевшего был ограничен, специалисты внимательно следят за состоянием всех, кто контактировал с инфицированным. Его болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

Российские банки начали переходить на китайскую систему

Над подключением к национальной китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System) работают все больше российских банков. В том числе этим вопросом занимаются Росбанк и Газпромбанк, пишут «Ведомости».

В настоящее время к CIPS, запущенной в начале 2015 года, подключились 23 российских банка. Система позволяет напрямую рассчитываться в юанях. В этом году присоединились к ней БСПБ и «Абсолют банк». Источник издания сообщил о соответствующих переговорах Альфа-банка.

Путин встретится с Раиси и Эрдоганом в Иране

Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Визит Путина в Тегеран состоится 19 июля. В рамках визита пройдет трехсторонний саммит трех президентов, а также их двухсторонние встречи.

В Болгарии отказались от части санкций против России

РИА Новости

Почта Болгарии возобновила прием посылок в Россию и Белоруссию, который приостановила с 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарское ведомство.