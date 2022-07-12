Сотни венгров вышли на акцию протеста в Будапеште

В центре Будапешта проходит крупная акция протеста против запланированного властями Венгрии повышения налоговой ставки для сотен тысяч малых предприятий, передает Reuters. По информации агентства, около 1 тыс. демонстрантов на целых три часа заблокировали движение на мосту, который соединяет две части венгерской столицы.
Как отмечается, изначально протестующие собрались на главной площади города перед зданием парламента Венгрии, где обсуждалось предложение правительства о повышении налоговой ставки, а затем двинулись к мосту через реку Дунай и покинули его только после вмешательства полиции.
С точки зрения Reuters, соответствующий протест стал самым серьезным проявлением народного недовольства с момента переизбрания Виктора Орбана премьером Венгрии в апреле текущего года. При этом агентство подчеркивает, что у Будапешта и так не мало проблем из-за резкого роста инфляции, рекордного падения курса национальной валюты и заморозки помощи по линии ЕС из-за несоответствия венгерских властей «европейским демократическим стандартам».
Ранее сообщалось, что Центробанк Венгрии повысил ключевую процентную ставку на рекордные 185 базисных пунктов до 7,75% для борьбы с ростом цен.