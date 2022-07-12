Сотни венгров вышли на акцию протеста в Будапеште

В центре Будапешта проходит крупная акция протеста против запланированного властями Венгрии повышения налоговой ставки для сотен тысяч малых предприятий, передает Reuters. По информации агентства, около 1 тыс. демонстрантов на целых три часа заблокировали движение на мосту, который соединяет две части венгерской столицы.

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Как отмечается, изначально протестующие собрались на главной площади города перед зданием парламента Венгрии, где обсуждалось предложение правительства о повышении налоговой ставки, а затем двинулись к мосту через реку Дунай и покинули его только после вмешательства полиции.

С точки зрения Reuters, соответствующий протест стал самым серьезным проявлением народного недовольства с момента переизбрания Виктора Орбана премьером Венгрии в апреле текущего года. При этом агентство подчеркивает, что у Будапешта и так не мало проблем из-за резкого роста инфляции, рекордного падения курса национальной валюты и заморозки помощи по линии ЕС из-за несоответствия венгерских властей «европейским демократическим стандартам».