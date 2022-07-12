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39 минут назад

Байден промолчал в ответ на вопрос о видео с его сыном и проститутками

Никита Бородкин

Президент США Джо Байден не стал отвечать журналистам на вопрос о поведении своего сына Хантера. Как сообщает URA.RU, глава государства просто промолчал в ответ на вопрос представителя прессы о новом видео, на котором он проводит время с дамами легкого поведения.

Байден проигнорировал вопрос о видео с его сыном и проститутками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что недавно в Сети оказалась очередная порция компромата на Байдена-младшего. На видеозаписях он моется в душе с двумя девушками и употребляет, предположительно, запрещенные вещества. Отмечалось, что в этот раз данные слили с его iCloud — всего хакеры слили около 450 гигабайтов бэкапов видеозаписей и фото.

Ранее в интернете оказалась видеозапись от Хантера, на которой он употребляет алкоголь и наркотики во время нахождения в реабилитационном центре. По данным СМИ, на лечение своего взрослого сына американский президент потратил порядка 75 тысяч долларов.

Джозеф Байден,
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