Памятник порноактеру может появиться в Одессе вместо Екатерины II

В Одессе предложили вместо памятника Екатерине II установить постамент актеру гей-порнофильмов Билли Херрингтону. Под петицией оставили уже 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

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В петиции говорится, что Екатерина II является дискуссионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре. Также уточняется, что сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой.

«Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива», - говорится в петиции.

Сообщается, что установив монумент, Украина будет в выигрыше сразу по нескольким пунктам. В частности, страна откажется от печально известного российского наследия и заявит, что Одесса не является частью русской культуры. Кроме того, это послужит сигналом, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество, а студенты вузов после получения диплома смогут «выпить пива с Билли Херрингтоном».

Также уточняется, что памятник станет популярным среди туристов, т.к. сам Херрингтон «имеет большое культурное влияние в интернете». Помимо прочего, авторам петиции кажется, что это будет «весело и смешно» и появится возможность для создания мемов.