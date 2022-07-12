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18 минут назад

Самолет с пассажирами загорелся при посадке. Видео

Денис Фьючин

В США при посадке загорелся лайнер с пассажирами. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Самолет следовал из Тампы (штат Флорида) в Атланту. Во время полета все работало в штатном режиме, однако при заходе на посадку в аэропорту у воздушного судна загорелись тормоза.

В результате происшествия никто не пострадал. Лайнер залили пеной и отбуксировали в ремонтный ангар для установления причин случившегося. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за перегрева тормозной системы.

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