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16 минут назад

Джилл Байден сравнила латиноамериканцев с тако

Алиса Селезнёва

Супруга президента США Джилл Байден сравнила латиноамериканцев с популярным мексиканским блюдом. Первая леди заявила, что они такие же уникальные, как «тако на завтрак». Об этом пишет РИА Новости.

Джилл Байден сравнила латиноамериканцев с тако
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким заявлением Байден выступила на ежегодной конференции UnidosUS в Сан-Антонио.

«Разнообразие этого сообщества, столь же отличного, как магазины Бронкса, столь же прекрасного, как цветы Майами, и столь же уникального, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, – ваша сила», - сказала Байден.

Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов раскритиковала слова Первой леди США. В своем обращении они отметили, что подобное сравнение продемонстрировало недостаток культурного уровня Байден и ее спичрайтеров. Ей посоветовали уделить больше времени тому, чтобы разобраться в сложностях и разнообразии латиноамериканской культуры.

«Мы не тако», — подчеркнули в ассоциации.

Ранее Джилл Байден опоздала на встречу с королевой Испании Летисией. Тем самым был грубо нарушен протокол. В итоге представительнице королевской семьи пришлось некоторое время стоять в одиночестве перед десятками журналистов.

В мире,Джилл Байден,
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