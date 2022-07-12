Джилл Байден сравнила латиноамериканцев с тако

Супруга президента США Джилл Байден сравнила латиноамериканцев с популярным мексиканским блюдом. Первая леди заявила, что они такие же уникальные, как «тако на завтрак». Об этом пишет РИА Новости.
С таким заявлением Байден выступила на ежегодной конференции UnidosUS в Сан-Антонио.
«Разнообразие этого сообщества, столь же отличного, как магазины Бронкса, столь же прекрасного, как цветы Майами, и столь же уникального, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио, – ваша сила», - сказала Байден.
Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов раскритиковала слова Первой леди США. В своем обращении они отметили, что подобное сравнение продемонстрировало недостаток культурного уровня Байден и ее спичрайтеров. Ей посоветовали уделить больше времени тому, чтобы разобраться в сложностях и разнообразии латиноамериканской культуры.
«Мы не тако», — подчеркнули в ассоциации.
Ранее Джилл Байден опоздала на встречу с королевой Испании Летисией. Тем самым был грубо нарушен протокол. В итоге представительнице королевской семьи пришлось некоторое время стоять в одиночестве перед десятками журналистов.