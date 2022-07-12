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27 минут назад

Горящие продовольственные поля в Великобритании сняли на видео

Денис Фьючин

В Великобритании загорелись продовольственные поля. Снятая очевидцами запись в Западном Йоркшире появилась в социальных сетях. На кадрах можно увидеть, что пламя охватило огромное поле с зерновыми. Причиной возникновения возгорания могла стать засушливая погода.

В Европе из-за аномальной жары в разных ее частях стали вспыхивать пожары. Горят пиренейские леса, огонь подобрался к частному сектору. А Румынии уже сгорело целое поле с пшеницей. В Италии из-за засухи в этом году возник риск потери урожая риса.

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