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34 минуты назад

The New York Times: конфликт на Украине входит в новую фазу

Ura.Ru

Из-за антироссийских санкций, которые влияют на украинских союзников — Евросоюз и США — конфликт на Украине может войти в другую фазу. А именно — президент Украины Владимир Зеленский должен будет заключить договор с Россией, так как на него надавят европейские лидеры. Статья об этом вышла в издании The New York Times.

«Это привело к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе, и, если это затянется до зимы, многим семьям в Европейском союзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой. Все это в конечном итоге разрушит альянс НАТО. Если средние температуры в Европе ниже нормы, запасы нефти и газа меньше, а цены растут, если отключения электроэнергии станут широко распространенными, велика вероятность того, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией», — отмечается в статье.

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Автор также называет все это «зимней стратегией». Отмечается, что новый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, приведет к скачку цен на энергоносители.

«Это может усугубить и без того серьезный продовольственный кризис», — добавляется в материале.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Из-за этого Запад ввел против РФ жесткие санкции, которые были направлены на «отмену» России. Однако ограничения повлияли в первую очередь на ЕС и США.

Из-за политики президента США Джо Байдена большинство американцев, поддерживающих Демократическую партию, не хотят видеть его кандидатом на предстоящих выборах, уточняет «Федеральное агентство новостей». Американцы обвиняют его в огромной инфляции и росте цен на энергоресурсы, которые появились из-за антироссийских санкций. Выборы в США должны пройти в 2024 году, передает «Национальная служба новостей».

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