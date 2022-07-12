«Это привело к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе, и, если это затянется до зимы, многим семьям в Европейском союзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой. Все это в конечном итоге разрушит альянс НАТО. Если средние температуры в Европе ниже нормы, запасы нефти и газа меньше, а цены растут, если отключения электроэнергии станут широко распространенными, велика вероятность того, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот заключил сделку с Россией», — отмечается в статье.