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45 минут назад

В Польше раскрыли способ присоединения Украины

Алиса Селезнёва

Украина и Польша могут объединиться в конфедерацию, заявил заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание Gazeta.Pl.

По его словам, отношения между странами настолько теплые, что могут стать стимулом для объединения.

«Такие теплые отношения позволяют говорить о планах польско-украинской конфедерации. В прошлом году главами МИД Польши, Украины и Литвы была подписана Вильнюсская декларация, положительно отзывавшаяся о Республике Польша как источнике политической культуры региона», — сказал Адамски.

Конфедерация — форма объединения независимых государств. Она предполагает равноправные отношения и решение общих задач.

ВСУ включили в состав Украины три российских города

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Украина начала передавать свои территории Польше. По его словам, мечта поляков по возврату, своих ранее потерянных территорий, становиться реальностью.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский лидер Владимир Зеленский предложил предоставить полякам особый статус. Таким образом, граждане Польши в течение 18 месяцев смогут работать, учиться, получать медицинскую помощь и некоторые социальные выплаты на Украине.

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