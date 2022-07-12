Обзор иноСМИ: новый забор на границе с РФ и «угроза на заднем дворе» США

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Финляндия готовит забор на границе с Россией

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Забор на границе Финляндии с Россией могут поставить уже этим летом - сейчас заграждений там практически нет, пишет Yle. Принятый ранее закон о пограничной службе допускает ограничения на въезд в страну и строительство заграждений.

Матти Питкянитти, начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы, заявил, что целесообразным будет огородить около 100 - 250 километров из 1340-километровой границы с Россией. В Финляндии опасаются угрозы «миграционной войны» по примеру кризиса, произошедшего в 2021 году на границах Белоруссии с ЕС.

В Британии расследуют преступления своих солдат в Афганистане

В отношении Особой воздушной службы Британии (Special Air Service, SAS) начали расследование из-за информации о военных преступлениях в Афганистане, сообщает Daily Mail. Журналисты BBC News ранее опубликовали материалы о рейдах SAS, в ходе которых, предположительно, были убиты безоружные мирные жители, в том числе подростки.

Источник, служивший в Афганистане, заявил BBC, что неофициальной «политикой» SAS стали убийства всех, кого они встречали во время рейдов. Члены SAS заявили Daily Mail, что их «фактически парализовала» афганская правовая система. Один военный на условиях анонимности заявил изданию, что убийства были «частью работы», так как арестовывать подозреваемых было «довольно бессмысленно» - их держали несколько дней, а затем отпускали. Он подчеркнул, что для него «цель оправдывала средства». Источники в SAS заявили, что остаточная вина за убийства вызывает посттравматическое стрессовое расстройство и алкоголизм среди британских солдат.

«Российская угроза на заднем дворе Америки»

Иран, Россия и Китай планируют провести совместные военные учения у берегов Латинской Америке и в Карибском бассейне, чтобы продемонстрировать США свою военную мощь. Таким образом, угроза окажется непосредственно на «заднем дворе» США, пишет Hamshahri.

Маневры намечены на начало августа. Принимающей стороной учений станет Венесуэла. Издание отмечает, что самые масштабные совместные учения России, КНР и Ирана могут стать первым шагом к созданию новой военной коалиции, направленной против США.

«Кошмарный сценарий»: заработает ли снова важнейший для ЕС газопровод

С тех пор, как Запад ударил по России жесткими санкциями, перед Европой стоит пугающий вопрос: что, если Россия отключит подачу природного газа, пишет в своем материале для CNN Джулия Горовиц. Она назвала это кошмарным сценарием, способным ввергнуть экономику региона в глубокую рецессию.

Опасения подогреваются приостановкой работы обеих веток «Северного потока» с 11 июля. Речь идет о плановом техническом обслуживании, которое продлится до 21 июля, но в Европе опасаются, что газопровод может так и не заработать. В прошлом месяце Германия - крупнейшая экономика Европы - объявила о газовом кризисе после того, как экспорт по «Северному потоку» сократился на 60 процентов. Министр экономики Германии Роберт Хабек посоветовал «готовиться к худшему». Опасения, скорее всего, подтолкнут цены на газ еще выше, предупредили в Commerzbank.

«Китай, похоже, захватит мир»

Коронавирус перетасовал мировой порядок, он подорвал американскую экономику и сделал Китай выдающимся, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. Если Китай захватит мир, а это, похоже, произойдет, коронавирус станет одной из главных причин, по которой он смог это сделать, заявил он.